«УкрСиббанк» в 2011 году увеличил убыток на 22% - до 3,717 млрд. грн.

«УкрСиббанк» (Харьков) в 2011 году увеличил убыток на 22% по сравнению с 2010 годом – до 3,717 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от №17 за 2012 год.

Активы банка за отчетный период сократились на 29% и на 1 января 2012 года ставили 32,868 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 40%, до 23,371 млрд. грн., обязательства - на 23%, до 31,609 млрд. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 7,512 млрд. грн., собственный капитал сократился в 4 раза - до 1,259 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций «УкрСиббанка».