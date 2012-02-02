ГНСУ за равные условия налогообложения для всех операторов туристического рынка

Государственная налоговая служба Украины выступает за равные условия налогообложения для всех операторов туристического рынка.

Соответствующая позиция была озвучена во время встречи, инициированной специалистами налоговой службы, с руководством Государственного агентства Украины по туризму и курортам, сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В частности, налоговики поддерживают внесение соответствующих изменений в пункт 207.6 статьи 207 Налогового кодекса, регламентирующий определение базы обложения НДС операций в туристической деятельности "внутренних" операторов.

Таким образом, для представителей данной сферы будет отменен запрет на включение в расходы НДС, в результате которого туркомпании вынуждены платить суммарный НДС в размере 46%.

Специалисты ГНСУ отмечают, что это значительно снизит налоговую нагрузку на внутренних операторов туристической сферы и выполнит стимулирующую функцию налоговой - позволит создать равные конкурентные условия для всех участников рынка.