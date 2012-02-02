Страны еврозоны подписали соглашение о Европейском механизме стабильности

Брюссель. Страны зоны евро подписали соглашение о Европейском механизме стабильности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, подписание состоялось сегодня.

Документ предусматривает создание нового международного финансового института с местом размещения в Люксембурге и возможностью предоставления кредитов до 500 млрд. евро.

Главная цель Европейского механизма стабильности – предоставление помощи странам-членам зоны евро, испытывающим серьезные финансовые проблемы, а также, при необходимости, – обеспечение финансовой стабильности еврозоны в целом.

Предусматривается, что после ратификации соглашения странами-членами зоны евро оно вступит в силу в июле этого года.

Европейский механизм стабильности заменитсозданный временный Инструмент Европейской финансовой стабильности.

Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ приветствовал подписание соглашения.

“Постоянный антикризисный механизм будет способствовать повышению доверия и обеспечению солидарности и финансовой стабильности зоны евро”, - заявил он.