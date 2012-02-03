ЕИБ набирает стажеров из стран “Восточного партнерства”

Брюссель. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил конкурс для выпускников вузов стран “Восточного партнерства” на прохождение стажировки в этой финансовой организации ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Согласно сообщению, цель программы ЕИБ – предоставление первого рабочего места и получение опыта работы выпускниками высших учебных заведений.

Срок стажировки, которая будет проходить в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, или в одном из отделений банка, составляет от 3 до 12 месяцев.

Последний срок подачи заявок – 26 февраля этого года.

Информация об объявленном конкурсе размещена на сайте ЕИБ: http://www.eib.org/attachments/country/eptatf_internship_2012.pdf