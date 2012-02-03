Литвин за синхронную ратификацию Договора о ЗСТ в рамках СНГ

высказывается за необходимость синхронной ратификации национальными парламентами Договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН сказал во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Владимиром ФИЛАТОМ.

В.ЛИТВИН отметил, что за последний год значительно увеличились показатели двустороннего товарооборота, и Украина в настоящее время находится в тройке лидеров среди торговых партнеров Молдовы. Вместе с тем, по его мнению, «есть много незадействованных резервов».

В этом контексте стороны высказались за необходимость активизации работы Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, отметив, что у наших стран есть значительный потенциал для дальнейшего развития взаимоотношений в торгово-экономической сфере.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему на протяжении текущего года.

20 декабря в Москве Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

21 декабря Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.