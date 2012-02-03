На Прикарпатье в январе поступления налогов в бюджет выросли на 12,5%

В Ивано-Франковской области в январе 2012 года обеспечено поступлений налогов в бюджет в сумме 324,0 млн. грн., что превысило прошлогодний уровень в январе на 35,9 млн. грн. (на 12,5%).

Об этом сегодня УНИАН сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, в государственный бюджет поступило 213,7 млн. грн., в частности, платежей общего фонда государственного бюджета – 205,8 млн. грн. В местные бюджеты сумма поступлений составила 110,3 млн. грн.

По платежам государственного бюджета обеспечено выполнение бюджетной росписи как в целом, так и в разрезе основных доходных источников: по налогу на прибыль поступило – 10,1 млн. грн., или 121,3% плана; по налогу на добавленную стоимость – 49,8 млн. грн. или 122,1% плана.

Плановые показатели поступлений в местные бюджеты, утвержденные соответствующими местными советами, в январе этого года выполнены на 116,4%, дополнительно поступило – 15,5 млн. грн., в том числе: налога на доходы физических лиц уплачено -78,6 млн. грн. (107,4 % плана и на 19,6% больше прошлогоднего периода); платы за землю – 13,3 млн. грн.; единого налога – 8,3 млн. грн.

Бюджетоформирующие плательщики области (20 наибольших) в бюджеты всех уровней в январе этого года оплатили 182,7 млн. грн., что составляет почти 57% в общей сумме поступлений.