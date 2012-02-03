Налоговая милиция и ГПУ пресекли махинацию по возмещению НДС на 3 млрд. грн.

Налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой выявила и пресекла работу преступной схемы по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС), оборот средств по которой достигал суммы в 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 3 февраля, во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госналогслужбы-начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ.

«Налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой раскрыла самую крупную в Украине махинацию по НДС. Услугами мошенников воспользовались 500 предприятий реального сектора экономики почти со всех регионов Украины. Мошенническая схема предусматривала кражу из бюджета 542 млн. грн., что, по нашему мнению, составляло реальную угрозу для экономической безопасности государства», - отметил он.

В преступную группу входило 20 человек, против которых уже возбуждены уголовные дела. На данный момент 5 из них находятся под арестом, 15 - на подписке о невыезде.

Организатор группы находится на территории Российской Федерации, готовится его экстрадиция.

По словам А.ГОЛОВАЧА, в течение 2011 года заявки на возмещение НДС были значительно ниже уплаченного в бюджет налога. В среднем, ежемесячные поступления НДС в бюджет составляли около 6 млрд. грн.

В то же время, сообщил А.ГОЛОВАЧ, на сегодня злоумышленники меняют схемы по махинациям с НДС. «Случаи псевдоэкспорта на сегодня носят единичный характер», - говорит он. Однако сегодня популярные схемы, когда создаются фиктивные предприятия, предлагающие реальному сектору документы на якобы уплаченный в бюджет НДС — продажа налогового кредита.

А.ГОЛОВАЧ подчеркнул, что налоговая милиция имеет все необходимые инструменты для выявления махинаций с уклонением от налогообложения и в дополнительных фискальных механизмах для своей работы не нуждается.