Еврокомиссия отмечает сокращение поставок российского газа в некоторые страны ЕС

Брюссель. Европейская комиссия отмечает сокращение объемов поставок российского газа в некоторые страны Евросоюза, однако считает ситуацию не критичной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР.

“Мы не находимся в критическом состоянии, поскольку все страны-члены смогли подготовиться”, - сказала она.

По словам представителя Еврокомиссии, сокращение поставок газа на сегодняшний день наблюдаются в нескольких странах - членах ЕС, в частности, в Польше, Словакии, Австрии, Венгрии, Греции, Румынии и Италии.

Как отметила М.ХОЛЗНЕР, контрактами, которые действуют между российским “Газпром” и европейскими компаниями, предусмотрена определенная гибкость в объемах поставок при сложных погодных условиях, которые в настоящее время наблюдаются в России. Вместе с тем, она не смогла уточнить, насколько могут быть изменены объемы поставок газа, отметив, что этот вопрос обусловливается контрактами между участниками рынка.

М.ХОЛЗНЕР также отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакты с российским посольством при ЕС, а также сегодня проинформировала членов Газовой координационной группы о ситуации с поставками газа.

Кроме того, М.ХОЛЗНЕР напомнила, что после перебоев с поставками газа в январе 2009 года ЕК предприняла ряд мер, в частности, помогла профинансировать проекты по объединению энергетических сетей стран - членов Евросоюза. При этом ЕС одобрил Директиву, которая обязывает страны-члены принимать соответствующие меры, чтобы они могли прожить 30 дней при отсутствии поставок газа или в условиях перебоев с его поступлением.

Как сообщал УНИАН, раньше по поводу сокращения объемов экспорта российского газа в Европу гендиректор «Газпром экспорта» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина отбирает значительно больше газа, чем предусмотрено контрактами.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ». Сегодня, 3 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» сократил его поставки. По словам Ю.БОЙКО, «основная проблема в том, что есть существенное похолодание в России, и существенно снизился заход в страну (природного газа в Украину – УНИАН)». При этом он добавил, что при техническом соглашении в 490 млн. куб. м газа в сутки сейчас поставки газа в Украину идут на уровне 415 млн. куб. м газа в сутки.

«Мы отбираем газ строго в соответствии с контрактом, но из-за того, что не доходит газ из России, то, естественно, он не доходит и в Европу», - добавил министр.