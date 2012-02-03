На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0360/8,0390 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0370/8,0420, к 12:00 цены понизились до 8,0360/8,0390. К закрытию торгов ценовые уровни остались на том же уровне.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2655/0,2659, к 12:00 цены поднялись до 0,2661/0,2665. К закрытию цены откатились к уровню 0,2660/0,2664. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2000 (-0,0620).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3115/1.3185. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5685/10,5775, к 12:00 цены ушли вверх 10,5770/10,5870. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5765/10,5865.