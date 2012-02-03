Власти планируют провести коррупционные нормы в законе о тендерных закупках – Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что правительство продолжает тенденцию к переводу в ручной режим процедуры тендерных закупок с уменьшением осведомленности общественности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он отметил, что на сегодняшний день обнародование информации о тендерных закупках, в частности в «Вестнике государственных закупок», является очень важным фактором в понимании того, как власти осуществляют управление в сфере государственного бюджета. В то же время, добавил Н.ТОМЕНКО, как шутят журналисты и специалисты, перечитывание «Вестника государственных закупок» напоминает скорее перечитывание уголовного дела о коррупционных действиях, поскольку вполне очевидно, что большое количество закупок у одного участника является схемой, по которой лоббируется «братская» структура с явным завышением суммы, необходимой для закупки.

«Но, очевидно, правительственные чиновники решили на этом не останавливаться и дальше менять законодательство так, чтобы были больше возможностей бесконтрольного использования бюджетных средств и закрытости этого процесса», – сказал Н.ТОМЕНКО и сообщил, что Кабинет министров внес в парламент законопроект №9634 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

По словам Н.ТОМЕНКО, данный законопроект, кроме ряда обоснованных упрощений процедуры закупки, в частности, когда речь идет о гастрольных мероприятиях творческих коллективов, культурно-художественных мероприятиях, учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнования и тому подобное, предусматривает освободить от процедуры тендерных закупок и перевести в режим закупки у одного участника, среди прочего, например, «приобретение, аренду земли, зданий, другого недвижимого имущества или имущественных прав на землю, здания, другого недвижимого имущества». Вице-спикер назвал эту норму абсолютно необоснованной и такой, которая может привести к коррупции.

Также, убежден Н.ТОМЕНКО, замена действующей редакции пункта 1 статьи 10 закона, по которой «заказчик бесплатно обнародует на веб-портале уполномоченного органа в порядке, установленном данным законом, информацию о закупке» новой нормой, в соответствии с которой «заказчик предоставляет для обнародования на веб-портале уполномоченного органа (которое осуществляется бесплатно) в порядке, установленном данным законом, информацию о закупке», является опасной, поскольку не предусматривает обязательного обнародования всей информации об осуществлении закупки, как того требует действующая норма.

Вице-спикер отметил, что коррупционность некоторых норм в предложенном правительством законопроекте подтверждает и заключение Главного научно-экспертного управления ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, «оппозиция будет делать все, чтобы не допустить вероятно коррупционных норм в законе о тендерных закупках».

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