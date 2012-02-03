Возбуждено дело в отношении должностными лиц банка «Надра» по злоупотреблениям в 2008г.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и по факту злоупотреблений служебным положением служебными лицами ОАО КБ «Надра», в результате чего государству нанесены убытки на общую сумму более 24,4 млн. грн.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело было возбуждено 25 января по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Данное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки относительно деятельности банка ОАО КБ «Надра», который получил в 2008 году от Национального банка Украины средства на рефинансирование в сумме 7,1 млрд. грн. Установлено, что служащие банка, выполняя организационно-предписывающие функции, противоправно перечислили кредитные средства на внутренний счет банка под видом перечисления их двум обществам-клиентам.

В результате таких действий в государственный бюджет не поступил налог на прибыль на сумму более 24,4 млн. грн.

Расследование уголовного дела поручено СО ГНА в г. Киеве.