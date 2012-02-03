Исполнительным директором НАБУ избран председатель правления "Укргазбанка" Мамедов

Исполнительным директором Независимой Ассоциации Банков Украины избран председатель правления АБ «Укргазбанк» Сергей МАМЕДОВ. Такое решение было принято 2 февраля на заседании Совета НАБУ, сообщили в пресс-службе «Укргазбанка».

На этой должности С.МАМЕДОВ изменил председателя правления Банка «Старокиевский» Юрия ЯРЕМЕНКО, который сложил свои полномочия по собственному желанию.

Справка: Независимая Ассоциация Банков Украины создана 4 ноября 2011, как профессиональное объединение украинских банков. На 3 февраля 2012 г. количество членов Ассоциации насчитывает 69 банков.

Сергей МАМЕДОВ родился 22 декабря 1975 года в Киеве. В 1997 г. окончил Киевский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит» и получил квалификацию магистра делового администрирования. Опыт работы в банковской сфере - с 1996 года.