Мюнхен. Сегодня были подведены итоги работы украинско-американской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене, комментируя свою встречу с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сопредседателем комиссии с американской стороны является Х.КЛИНТОН, а с украинской - министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, который также присутствовал на встрече.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в ходе встречи удалось обсудить весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопрос участия США в инвестиционных проектах в Украине.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос хода реформ в Украине и тому подобное.

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