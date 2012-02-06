Премьер Греции сообщил о сокращении государственных расходов на 1,5% ВВП

Премьер-министр Греции Лукас ПАПАДИМОС и лидеры политических партий договорились о дальнейшем сокращении государственных расходов.

Как передает РИА "Новости", об этом сообщила в воскресенье, 5 февраля, пресс-служба главы греческого правительства.

«Премьер-министр и политические лидеры договорились по основным вопросам, которые в числе прочего включают... принятие мер в течение 2012 года для сокращения государственных расходов на 1,5% ВВП», - говорится в заявлении.

Консультации политиков продолжатся в понедельник, уточняет пресс-служба премьера.

Греции грозит дефолт, если в ближайшее время она не договорится с частными кредиторами о реструктуризации долга и с международной "тройкой" о новой кредитной программе.

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