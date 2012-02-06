На текущей неделе при падении евро важнейшей поддержкой станет отметка 1,30 - эксперт

На мировых торгах на этой неделе (6-10 февраля 2012 года) пара EUR/USD, в случае преодоления сопротивления 1,3200, целью движения поставит отметку 1,3450, если же европейская валюта будет вынуждена двинуться вниз, и преодолеет уровень 1,3040, важнейшими поддержками станут психологически значимая отметка 1,30 и технически важный уровень 1,2925, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, стерлинг для движения вверх у ровню 1,5865-1,6125 может регулярно требовать фундаментальной поддержки, а вот значимых новостей, способных ее оказать, на этот период не запланировано.

USD/JPY имеет все шансы продолжить колебания у границы 76,00.

Динамика валют на мировом рынке на текущей неделе будет определяться целым рядом значимых событий. Прежде всего, Комитет по монетарной политике Банка Англии и Управляющий совет Европейского центрального банка проведут свои очередные заседания. И если сомнений в том, что британский регулятор оставит учетную ставку без изменений, ни у кого нет, то от ЕЦБ можно ожидать еще одного шага вниз на 0,25 базисных пунктов. Важной для рынка станет пресс-конференции главы европейского регулятора, которая может оказать существенное влияние на пару EUR/USD. Стоит также отметить, что непосредственно перед оглашением итогов заседания активность торгов может снизиться до минимума. Британский фунт вряд ли проявит какую-либо реакцию на решения Банка Англии, так как они достаточно предсказуемы, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.