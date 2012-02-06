В Украине инфляция в январе составила 0,2%

Инфляция в Украине в январе 2012 года, по сравнению с декабрем 2011 года, составила 0,2%, против января 2011 года – 3,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в январе 2012 года к декабрю 2011 года выросли на 0,2% (в январе 2012 года к январю 2011 года выросли на 0,6%), в частности, на продукты питания – на 0,1% (снижение на 0,6%). Цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,2% (рост на 4,3%), в том числе на хлеб – выросли на 0,1% (рост на 13%), макаронные изделия – не изменились (рост на 8,9%); цены на мясо и мясопродукты – выросли на 0,2% (рост на 10,1%), на рыбу и рыбопродукты – снизились на 0,1% (рост на 9,1%), на молоко, сыр и яйца – снизились на 0,8% (рост на 5,4%), в том числе на молоко – выросли на 0,1% (рост на 2,2%), сыр и творог – на 0,3% (рост на 5,8%), на яйца – снизились на 6,2% (рост на 3,9%); на масло и жиры цены снизились на 0,5% (рост на 5,1%), в том числе на масло сливочное – выросли на 0,2% (рост на 3%), масло подсолнечное – снизились на 0,3% (рост на 6%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 1,8% (рост на 5,5%).

Цены на фрукты в январе 2012 года к декабрю 2011 года выросли на 2,4% (в январе 2012 года к январю 2011 года – снижение на 4,1%). На овощи цены выросли на 3,6% (снижение на 45,7%). Цены на сахар снизились на 2,4% (снижение на 24,4%), на безалкогольные напитки – выросли на 0,4% (рост на 13,6%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в январе 2012 г. к декабрю 2011 г. подорожали на 0,7% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 9%), цены на одежду и обувь снизились на 0,6% (рост на 0,5%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в январе 2012 года к декабрю 2011 года подорожали на 0,5% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 10%), в том числе квартплата выросла на 3% (рост 22,4%), цены на содержание и ремонт жилья не изменились (рост 351%), канализацию – выросли на 1,7% (рост 12,7%), воду – 1,3% (рост 13%), цены на электроэнергию – не изменились (рост 22,9%), на природный газ остались без изменений (не изменились), на горячую воду и отопление – выросли на 0,1% (рост 9%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в январе 2012 г. к декабрю 2011 года не изменились (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 3,2%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 0,1% (рост 3,9%), домашний текстиль – на 0,2% (рост 4,8%), бытовая техника – снизились на 0,3% (не изменились).

Стоимость услуг здравоохранения в январе 2012 г. к декабрю 2011 года выросла на 0,1% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 6,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – не изменилась (рост 5,8%), амбулаторные услуги подорожали на 0,2% (рост 6,8%).

Цены в сфере транспорта в январе 2012 г. к декабрю 2011 года выросли на 0,2% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 18%), в том числе на покупку транспортных средств – снизились на 0,2% (рост 3,4%), на топливо и масла – на 0,3% (рост 23,8%); транспортные услуги подорожали на 0,6% (рост 19,4%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт – не изменились (рост 6,3%), пассажирский автодорожный транспорт – выросли на 0,7% (рост 21,3%).

Цены в сфере связи в январе 2012 г. не изменились (в январе 2012 года к январю 2011 года – на 3,5%), также не изменилась стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла (рост на 4,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в январе т.г. не изменились (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост 2,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в январе 2012 г. на 0,4% (снижение на 3,8%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 0,4% (рост 6,4%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 0,5% (рост 5,1%).

Цены в сфере образования в январе 2012 г. к декабрю 2011 г. выросли на 0,3% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост 5,7%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 1,2% (рост 7,8%), среднее образование – на 0,5% (рост 7,9%), стоимость высшего образования не изменилась (рост 4,7%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в январе 2012 г. к декабрю 2011 года выросла на 0,3% (рост 7,2%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.