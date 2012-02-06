Торги по доллару на межбанке сегодня открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0360/8,0400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту скорректировались – 0,2654/0,2658, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5020/10,5095.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3070/1,3072 (пятница – 1,3140/1,3142).

В пятницу, 3 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.