НБУ в 2011 году увеличил активы на 2,5% – до 435,76 млрд. грн.

Национальный банк Украины в 2011 году увеличил активы на 2,5% – до 435,755 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый Курьер» от 4 февраля 2012 года.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте уменьшились на 17% – до 101,451 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 1,5%, до 149,331 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос в 2,3 раза – до 143 млн. грн. Монетарное золото выросло на 12% – до 8,059 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 38% – до 75,977 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 0,75% – до 60,326 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ увеличились – на 0,042%, до 16,83 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 0,4% – до 336,917 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте на 4,7% – до 209,565 млрд. грн., обязательства перед МВФ выросли на 0,08% – до 76,811 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в 2011 году оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 10,5% – до 98,838 млрд. грн.

Фонды и другие резервы за прошлый год увеличились в 3,4 раза – до 20,644 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов уменьшились на 3,2% – до 90,361 млрд. грн. Также Нацбанк снизил на 16,351 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.

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