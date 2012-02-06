Госдолг Украины в 2011 году вырос на 9% – до 59,2 млрд. долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2011 года составил 473 млрд. 121 млн. 622,49 тыс. грн., или 59 млрд. 215 млн. 702,78 тыс. долл., что на 9% больше показателя на конец 2010 года и на 0,3% меньше показателя на конец ноября 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 декабря 2011 г. составил 299 млрд. 413 млн. 922,99 тыс. грн. (63,28% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37 млрд. 474 млн. 520,37 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 173 млрд. 707 млн. 699,50 тыс. грн. (36,72%), или 21 млрд. 741 млн. 182,41 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец декабря 2011 г. составил 357 млрд. 273 млн. 437,23 тыс. грн. (75,44%), или 44 млрд. 716 млн. 192,77 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 195 млрд. 806 млн. 430,96 тыс. грн. (41,34%), или 24 млрд. 507 млн. 050,34 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 161 млрд. 467 млн. 006,27 тыс. грн. (34,09%), или 20 млрд. 209 млн. 142,43 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 115 млрд. 848 млн. 185,26 тыс. грн. (24,49%), или 14 млрд. 499 млн. 510,01 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 103 млрд. 607 млн. 492,03 тыс. грн. (21,9%), или 12 млрд. 967 млн. 470,03 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 12 млрд. 240 млн. 693,23 тыс. грн. (2,59%), или 1 млрд. 532 млн. 039,98 тыс. долл.

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