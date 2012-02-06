Налоговики в 2011 году погасили задолженность по зарплате на 169 млн. грн.

Налоговики по итогам 2011 года погасили задолженность по заработной плате на сумму 169 млн. грн., в бюджет дополнительно поступило 31,5 млн. грн. налога с доходов физических лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО. Он заверил, что в 2012 году налоговики будут еще активнее защищать права наемных работников. «Наши собственные планы на этот год также предусматривают ряд мероприятий по легализации занятости и защиты трудовых прав граждан...» - отметил он.

Вместе с тем, А.КЛИМЕНКО подчеркнул, что и работодатели, в свою очередь, иногда демонстрируют социальную ответственность. «Я рад сообщить, что за прошлый год по итогам собеседований, встреч, совместных консультаций с налоговиками более 13 тыс. предпринимателей повысили заработную плату своим работникам. Бюджет от этого получил почти 20 млн. грн. налога, а люди - повышение своих доходов и благосостояния», - сообщил А.КЛИМЕНКО.

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