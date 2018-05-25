Россия активизирует экспансию в Украине… кредитами?

Переговоры с Международным валютным фондом о продолжении кредитного сотрудничества сейчас находятся в тупиковом состоянии. Власть не идет на выполнение рекомендаций Фонда, основной из них является повышение тарифов на газ для населения. Это условие для нее равносильно «предвыборной смерти» - еще одной нагрузки при трещащих по швам карманах электорат не простит. Видимо, в этой связи изучается вопрос «кредитозаменителя». Им может стать «Сбербанк России». По крайней мере, в последнее время эта тема широко обсуждается в СМИ. Глава российского финучреждения Герман Греф на днях сказал, что пока не получал обращение от украинских властей, но при этом подчеркнул – «в случае необходимости постарается помочь». Таким образом, становится совершенно ясно, что денег на погашение долга перед МВФ и расчета за газ не хватает, хотя власть и утверждает, что может совершенно спокойно самостоятельно решить данный вопрос. Но, как говорится, нет дыма без огня. Раз есть разговоры, значит, есть для них почва. При этом нужно помнить, что лояльность МВФ к Украине – сигнал для инвесторов, т.е. стране можно доверять и вкладывать в ее экономику средства. А кредиты России не имеют никакого отношения к «финансовому лакмусу». Соседи, конечно, с удовольствием протянут нам «спасательный круг», но только этот шаг будет сделан вовсе не в качестве дружеской выручки, а совсем с иной целью. С учетом того, что действия «Сбербанка» не могут быть не согласованы с правительством РФ, то основная их задача – опутать Украину долговой паутиной. Они даже могут опустить ставку по займу, компенсировав свои «потери» дополнительными условиями. Сферы интереса российских компаний в Украине известны: энергетика и машиностроение, горно-металлургический комплекс, финансовый и агропромышленный секторы экономики. Об этом свидетельствуют крупные кредитные сделки 2011 года, в которых фигурирует как «Сбербанк России», так и «ВТБ банк». Эти фининституты с большой акционерной долей государства подсадят наш внутренний рынок на финансовую иглу, что поставит Украину в полную зависимость от российского руководства. То есть, мы наблюдаем кремлевскую экспансию со всеми вытекающими последствиями.

В подтверждение сказанного приведем ряд прошлогодних операций:

государственное угледобывающее объединение «Ровенькиантрацит» договорилось с «ДБ Сбербанка России» о привлечении двух линий для рефинансирования существующей задолженности в размере 132,8 млн. грн. и 108 млн. грн. (или их эквивалент в долларе). Стоимость услуг банка по первой линии составит 22,576 млн. грн (с НДС), по второй – 18,36 млн. грн. (с НДС);

крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в результате конкурсных торгов отобрала «ДБ Сбербанка России» на предоставление кредита на 200 млн. грн., стоимость обслуживания которого составит 29,9 млн. грн.;

Львовская железная дорога в результате конкурсных торгов отобрала «Дочерний банк Сбербанка России» для предоставления кредитов (2 лота) в виде невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 80 млн. грн. Стоимость обслуживания составит 16% годовых, срок предоставления – 36 месяцев;

Одесская железная дорога в результате конкурсных торгов отобрала «ВТБ Банк» и «ДБ Сбербанка России» для предоставления кредитов (5 лотов) на общую сумму 367,573 млн. грн. сроком до августа 2012 года;

четыре банка победили в тендере Донецкой железной дороги на предоставление краткосрочных кредитных ресурсов на перекредитование и пополнение оборотных средств на общую сумму 350 млн. грн. Среди них - «Сбербанк России»;

государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в результате конкурсных торгов отобрало «ДБ Сбербанка России» для предоставления кредита на 60 млн. грн. сроком на 1 год;

«Укрзализныця» ведет переговоры с российскими банками о привлечении 28 млрд. грн. для пополнения парка новыми локомотивами. Речь идет о «Сбербанке России», «Внешэкономбанке», «ВТБ Банке»;

госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» привлек у «ДБ Сбербанка России» мультивалютную кредитную линию на 71 млн. грн. Средства привлекаются на один год. Стоимость обслуживания составит 14,037 млн. грн.;

«Черноморнефтегаз» привлек у «ДБ Сбербанка России» кредит на 465 млн. грн. сроком на один год. Стоимость обслуживания - 73,935 млн. грн.;

завод «Электротяжмаш» привлек у «ДБ Сбербанка России» мультивалютную кредитную линию на 30 млн. грн. сроком на 1 год. Стоимость обслуживания - 14,95% годовых в гривне и 8,50% годовых в российских рублях;

«Сбербанк России» заключил договор о сотрудничестве с Государственным фондом содействию молодежному жилищному строительству по предоставлению ипотечных кредитов по программе доступного жилья. Причем в «Сбербанке» заявили, что готовы поддерживать застройщиков кредитными линиями stand-by по достройке жилья при возникновении кассовых разрывов;

ДТЭК привлекла у российского «Сбербанка» рублевый кредит в эквиваленте на 500 млн. долл., сроком на 5 лет;

энергоснабжающая компания «Запорожьеоблэнерго» привлекла у «ДБ Сбербанка России» возобновляемую кредитную линию в 30 млн. грн. под ставку 19,95% годовых. Для каких целей открывается линия, в тендерной документации облэнерго не уточняется;

«Сбербанк России» предоставил «Укртелекому» долгосрочный кредит на общую сумму 250 млн. долл.;

конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля привлекло у «Сбербанка России» кредит на 260 млн. долл. Средства привлечены на 7 лет под ставку 6M Libor + 6% годовых. Комиссия за организацию кредита – 1,950 млн. долл.;

НАЭК «Энергоатом» рассчитывает привлечь у «Сбербанка России» 1 млрд. долл. на проведение первоочередных работ, связанных с достройкой 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Но как потом заявили в компании, условия коммерческого кредита, выставленные «Сбербанком» жесткие и цена денег не соответствует европейской. Переговоры продолжаются.

После такого фактожа на ум не приходит ничего, кроме одного – Россия продолжает оккупировать украинский рынок, завоевывает его если «не мытьем, так катаньем».

Но премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в социальной сети Facebook, отвечая на вопросы пользователей: «В наших взаимоотношениях с банками, в том числе и со Сбербанком, на первом месте стоят наши интересы, то есть, если кредит для нас выгодный по условиям, мы его берем, если невыгодный, то отказываемся. Поэтому ни о какой зависимости речь не идет».

Как отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, в современных условиях, когда переговоры с МВФ буксуют, кредиты в рублях от «Сбербанка России» - выход в сложившейся ситуации. «В связи с тем, что теперь Украина может рассчитываться с Россией за газ рублями, имеет смысл брать кредиты в рублях и за счет них покупать «голубое топливо». При этом если обеспечить стабильность курса доллар/гривна, в то время как российский рубль склонен к девальвации, вариант будет выгоден Украине. Хотя, конечно, всегда существует «процентная» проблема. Сложно сказать, какие ставки запросит «Сбербанк России» за свои кредиты, скорее всего, ниже 10%, а то и 15% годовых, они не будут. По сравнению с 3% кредитом МВФ это выглядит несколько дорого. Кроме того, вероятно, погасить полностью рублевые кредиты не получится, а это значит, что придется что-то отдать взамен, к примеру, ГТС. Наверное, именно эти обстоятельства и сдерживают руководство Украины активно привлекать займы «Сбербанка России».

Экс-и.о. министра финансов Игорь Уманский считает ситуацию достаточно прозрачной. «С одной стороны, если не удастся договориться с МВФ, то у Украины просто не будет альтернативы, как пытаться выйти на частные рынки, либо публичные. Безусловно, это (заем – ред.) будет дороже. Причем не «Сбербанк», не «ВТБ», не «Внешэкономбанк» не даст ни копейки Украине, если на то не будет политической воли руководства страны. Вопрос не в целесообразности, вопрос в том, что если не возобновится сотрудничество с МВФ, выбора у Украины не будет, без внешних заимствований хотя бы на уровне 10 млрд. по этому году будет очень тяжело выжить. Власти будут вынуждены бегать по миру и искать любой ресурс. А сейчас выйти на внешний рынок, когда там ситуация ухудшается, и попытаться взять на 5 лет деньги, не реально. Их никто не даст. То есть, в принципе вести переговоры о 5-летнем инструменте не будет никто, если говорить о публичном размещении».

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, считает, что получение кредита от МВФ для Украины, конечно, было бы более выгодным как с точки зрения процентной ставки, так и с точки зрения отсутствия роста зависимости от России. «Однако, в условиях приближающихся парламентских выборов, растущей социальной напряженности и замедления роста украинской экономики власти вряд ли пойдут на повышение цен на газ для населения и теплокоммунэнерго, что является главным требованием МВФ при выделении кредита.

С учетом необходимости погашать задолженность перед МВФ в текущем году в размере 2,8 млрд. долларов, кредита ВТБ в размере 2 млрд. долларов и вероятного отрицательного платежного баланса, стране необходимы будут займы. Не так много желающих выделить их, особенно в таком размере. Получить существенный кредит от другой страны на длительный срок мы вряд ли сможем. Поэтому, несмотря на рост кредитной зависимости от России, Украина, скорее всего, будет не против получить кредит от российского «Сбербанка». В условиях отсутствия альтернативных источников получения средств у Украины просто не будет выбора», - подчеркнул эксперт.

Кстати, премьер-министр неоднократно заявлял, что Украина сможет самостоятельно выполнить все долговые обязательства, ожидаемые в 2012 году. Его мнение полностью разделяет новоназначенный министр финансов Валерий Хорошковский, правда, с некой оговоркой: «Единственное, что я могу подтвердить, - нынешние выплаты хотя и тяжелы, но возможны и без кредита МВФ. Это может быть сделано за счет внутренних ресурсов, за счет наших возможностей занимать на финансовых рынках».

Таким образом, в любом случае занимать будем. И не только. Так, В.Хорошковский назвал правильным подходом требование МВФ о повышении тарифов на газ для населения и ТКЭ. «С экономической точки зрения это абсолютно правильный подход: тарифы должны быть экономически обоснованными, и дотирование с помощью цены является самым глупым и неэффективным. Поэтому и выдвигается предложение как можно скорее реализовывать меры по исправлению ситуации. Но здесь нет прямой зависимости: повысили тарифы - и жизнь наладилась. Нет, нужен комплексный подход: с одной стороны, адекватные компенсаторные механизмы, с другой - энергосбережение. В противном случае неплатежи обеспечены», - сказал он.

С учетом того, что «рекомендация» в плане повышения тарифов на газ все же рассматривается, можно сделать вывод - транш МВФ исключать нельзя. По словам В.Хорошковского, сейчас прорабатывается возможность проведения в Украине эксперимента в этом направлении на базе определенного региона или города, в котором попытаются построить модель адресной дотации «и показать ее результаты - успехи или проблемы. Только после этого можно повышать тарифы. Я думаю, это было бы положительно воспринято как со стороны инвесторов, так и со стороны МВФ».

Итак, кроме очередных займов (нельзя исключать и российские) придут в Украину еще реформы в системе тарифов. И как бы власть не вуалировала свои действия, жизнь свидетельствует - для среднего украинца она не становится лучше. К тому же, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2011 года достиг более 473 млрд. грн. (свыше 59 млрд. долл.). Он вырос против 2010 года на 9% (внешний долг приближается к отметке 300 млрд. грн.). Население Украины на сегодня составляет чуть более 45,6 млн. человек. Таким образом, на каждого из нас «повесили» долг более чем на 10 тысяч гривень. И это не конец…

Елена Быстрицкая (УНИАН)

Читайте также "Двуглавая" делегация, или Переговоры с МВФ отдали "дебютантам"...