На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0310/8,0350 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0360/8,0400, к 12:00 цены снизились 8,0325/8,0355. К закрытию торгов ценовые уровни составили 8,0310/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2654/58, к 12:00 цены понизились 0,2652/56. К закрытию цены откатились к уровню 0,2653/57. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2794 (+0,0794).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3030/1,3160. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5020/10,5095, к 12:00 цены ушли вниз 10,4770/10,4870. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 10,4895/10,5005.