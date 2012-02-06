ФГИУ в январе получил более 2,4 млрд. грн. от приватизации – 24,3% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе текущего года получил 2 млрд. 427 млн. грн. средств от приватизации, что составляет 24,3% годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

В январе т.г. ФГИУ также получил от аренды госимущества 75 млн. грн., что составляет 11,6 % годового плана.

Напомним, Фонд госимущества с начала года перечислил в государственный бюджет 1 млрд. 932,1 млн. грн. от продажи 45,103%-го государственного пакета ПАО "Захидэнерго", а также 467,6 млн. грн. от реализации 40,061% "Донецкоблэнерго". Годовой план поступлений от приватизации на 2012 г. составляет 10 млрд. грн., от аренды – 660 млн. грн.

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