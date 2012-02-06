Брюссель. Германия и Франция планируют согласовать общие налоги для предприятий.

Как сообщает сегодня французская Le Monde, об этом заявили в Париже президент Франции Николя САРКОЗИ и федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

“Первая цель, которую мы зафиксировали, - приблизить Германию и Францию в налогах на предприятия, что даст возможность создать фискальную зону для предприятий”, - заявил французский президент.

По его словам, министры финансов обеих стран сегодня работают над реализацией этого плана.

При этом Н.САРКОЗИ напомнил, что в Германии общий уровень налогов для предприятий ниже, чем во Франции, однако база налогообложения больше.

“Таким образом, наша идея заключается в расширении базы налогообложения для французских компаний и, следовательно, иметь возможность уменьшить уровень налогов”, - отметил французский президент.