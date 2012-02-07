Доллар укрепляется из-за отсутствия договоренностей по Греции

На мировых торгах в понедельник курс доллара повысился по отношению к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на фоне неопределенности в вопросе реструктуризации греческого долга.

Так, курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США по итогам торгов сократился до 79,06 пункта против 78,97 пункта ранее. Курс евро опустился до 1,3131 доллара за евро против 1,3159 доллара за евро. Доллар подешевел к иене до 76,55 иены за доллар против 76,6 иены за доллар.

"Рынки могут предположить, что даже с договоренностью уровень греческого госдолга будет оставаться неустойчивым", - отмечает главный валютный аналитик Forex.com. Брайан Долан, передает РИА "Новости" со ссылкой на MarketWatch.