Доллар на межбанке продолжает дешеветь
10:47, 07 февраля 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0330/8,0360 рн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2677/0,2681, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5515/10,5580.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар составили 1,3138/1,3140 (понедельник – 1,3070/1,3072).
В понедельник, 6 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.
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