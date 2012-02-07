Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0330/8,0360 рн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2677/0,2681, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5515/10,5580.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар составили 1,3138/1,3140 (понедельник – 1,3070/1,3072).

В понедельник, 6 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.