Международные валютные резервы НБУ сократились до 31,364 млрд. долларов

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе 2012 года сократились на 1,4%, или на 430,31 млн. долл., – до 31,364 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка. Также сообщается, что на 1 февраля т.г. в структуре резервов 29,712 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 101,7 млн. долл., золото – 1,55 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд. долл., – до 31 млрд. 794,59 млн. долл.

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