Электронную отчетность выбрали 93% плательщиков НДС Луганской области

В 2011 году количество плательщиков НДС в Луганской области, которые отдали преимущество электронной отчетности, выросло на 3 тысячи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Луганской области.

По словам заместителя начальника управления информатизации и учета налогоплательщиков ГНС в Луганской области Михаила САМОЗДРА, если на начало 2011 года удельный вес плательщиков, которые отчитываются перед налоговой через Интернет, составлял 46,2%, то в январе 2012 г. - 93,2%.

На протяжении первого месяца текущего года 6739 налогоплательщиков предоставили декларации с НДС в электронном виде, из них 5865 юридических лиц и 874 физических.