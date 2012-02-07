Электронную отчетность выбрали 93% плательщиков НДС Луганской области
12:59, 07 февраля 2012Финансы
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В 2011 году количество плательщиков НДС в Луганской области, которые отдали преимущество электронной отчетности, выросло на 3 тысячи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Луганской области.
По словам заместителя начальника управления информатизации и учета налогоплательщиков ГНС в Луганской области Михаила САМОЗДРА, если на начало 2011 года удельный вес плательщиков, которые отчитываются перед налоговой через Интернет, составлял 46,2%, то в январе 2012 г. - 93,2%.
На протяжении первого месяца текущего года 6739 налогоплательщиков предоставили декларации с НДС в электронном виде, из них 5865 юридических лиц и 874 физических.
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