Если разрешится греческая ситуация, пара евро/доллар уйдет к отметке 1.3200 - эксперт

В случае, если греческое правительство все же решится на сокращение расходов в госсекторе, вероятно движение пары евро/доллар к отметке 1.3200 с возможным прорывом и дальнейшим ростом к 1.3250, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, отсутствие экономических релизов отдаст пару фунт/доллар во власть рыночных настроений. Здесь будет наблюдаться дублирование динамики евро/доллар с вероятностью прорыва верхней границы диапазона 1.5730–1.5860 в случае благоприятных данных. Дальнейшей целью станет отметка 1.59.

Ближайшим важным событием для рынка станет решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. ЦБ может воздержаться от каких-либо шагов, учитывая довольно неплохую статистику по рынку труда и рост показателей деловой активности (PMI). Если это произойдет, возможен рост спроса на австралийский доллар.