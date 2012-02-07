На межбанке торги по доллару закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0330/8,0360, к 12:00 цены снизились до 8,0300/8,0335. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0290/8,0330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2677/0,2681, к 12:00 цены повысились до 0,2678/0,2682. К закрытию цены достигли верха - 0,2679/0,2683.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9199 (-0,3595).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3090/1,3165.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5515/10,5580, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5575/10,5680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,5345/10,5455.