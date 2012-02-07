В основных аэропортах Европы во время Евро-2012 будут продавать гривню

В основных аэропортах Европы накануне и во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в обменных пунктах будет продаваться украинская национальная валюта - гривня.

Как сообщается на сайте Информационного центра “Украина-2012”, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ. Отмечается, что такая возможность предусмотрена для удобства десятков тысяч болельщиков, которые будут лететь в Украину.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что для комфорта фанов были упрощены все процедуры, со всеми пограничными пунктами на государственной границе налажена связь.

Он также добавил, что недавно была достигнута договоренность о том, чтобы гости Евро-2012 пересекали государственную границу Украина-Польша только раз - на стороне Польши, по упрощенной процедуре.

«Учтено даже то, что в основных аэропортах западного мира в обменниках будет продаваться гривня, во избежание ситуации, когда в МА «Борисполь» прилетает 10-15 тысяч иностранных гостей и они одновременно пытаются купить местную валюту», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.