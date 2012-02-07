Баррозу: Греция должна оставаться в зоне евро

Брюссель . Президент Еврокомиссии Жозеф Мануэль БАРРОЗУ убежден, что Греция должна оставаться в зоне евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Еврокомиссии заявил журналистам после встречи с бывшим президентом Комиссии Жаком ДЕЛОРОМ.

“Мы находимся в очень решительном моменте, что касается будущего Греции и будущего евро. Мы хотим, чтобы Греция оставалась в зоне евро. Еврокомиссия сказала очень четко с самого начала, что это - очень важно, не только для Греции, но и для евро, и для европейского проекта - сохранить Грецию в зоне евро”, - сказал Ж.М.БАРРОЗУ.

Он выразил уверенность в возможности найти решение для начала второй программы помощи Греции, и призвал все политические силы страны объединиться вокруг решения экономических и финансовых проблем.

“Я верю, что цена ошибок Греции, цена выхода Греции из зоны евро будет намного больше, чем цена продолжения поддержки Греции. И это очень важно”, - подчеркнул Президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Греция и страны - члены зоны евро продолжают искать компромисс для решения экономических проблем, с которыми Греция столкнулась в начале 2010 года, когда в стране был выявлен дефицит бюджета по итогам 2009 года в 12,7% ВВП.

В последнее время усилились разговоры о возможности выхода страны из зоны евро, а премьер-министр страны Лукас ПАПАДИМОС уже поручил министру финансов оценить возможные экономические последствия такого шага.

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