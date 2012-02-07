В Киеве до 600 тыс. работников получают зарплату «в конверте»

По оценкам Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киеве, в столице до 600 тыс. работников получают заработную плату «в конверте».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник управления налоговой милиции ГНСУ в г. Киеве Игорь УСИК.

Как отметила председатель ГНСУ в г. Киеве Ирина НОСАЧЕВА, эта цифра приблизительная в связи с тем, что невозможно подсчитать количество мигрантов, работающих в столице.

По ее данным, в прошлом году столичные налоговики выявили более 12 тыс. нелегальных работников, в результате чего в бюджет доначислено 58 млн. грн. налога с доходов физлиц.

«За 2011 год в сводный бюджет поступило 12,3 млрд. грн. на доходы физических лиц. К большому сожалению, могу сказать, что мы только 12 тыс. вывели работников, получающих нелегально заработную плату. Для Киева это очень мало», - отметила она.