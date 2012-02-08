Дефицит бюджета США в январе сократился на 45% - до 27 млрд. долл.

Дефицит федерального бюджета США в январе 2012 года снизился на 22 миллиарда долларов или 45% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, составив 27 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Бюджетного управления конгресса (CBO) США.

Объем доходов бюджета страны за январь составил 235 миллиардов долларов, расходов - 263 миллиарда долларов.

При этом за первые четыре месяца 2011-2012 финансового года, который начался в октябре прошлого года, показатель дефицита бюджета США составил 349 миллиардов долларов, что на 70 миллиардов долларов или 17% ниже показателя аналогичного периода предыдущего финансового года.

Данные по дефициту бюджета США за январь в пятницу опубликует Министерство финансов страны. По прогнозам аналитиков, Минфин может сообщить о дефиците за минувший месяц на уровне 45 миллиардов долларов против 49,8 миллиарда долларов месяцем ранее.

Дефицит бюджета США, который в 2011 году составил 1,3 триллиона долларов, по итогам текущего года прогнозируется на уровне 1,1 триллиона долларов. Однако уже в 2013 году показатель, согласно ожиданиям экспертов, сократится почти вдвое и составит 585 миллиардов долларов, передает РИА "Новости".

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