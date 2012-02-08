Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся понижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0290/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2699/0,2703, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6600/10,6665.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3284/1,3286 (вторник – 1,3138/1,3140).

Во вторник, 7 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.