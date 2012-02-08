Базовая инфляция в январе составила 0%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2012 года против декабря 2011 составила 0%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в январе 2012 года показатель базовой инфляции против января 2011 года составил 6,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составила 0,2%, против января 2011 года – 3,7%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.