В январе было зафиксировано положительное сальдо внешней торговли

В январе текущего года положительное сальдо внешней торговли зафиксировано на уровне 750 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК на пресс-конференции в среду.

«В январе 2012 года экспорт превысил импорт на 750 млн. долл.», - сказал И.КАЛЕТНИК.

В частности, он отметил, что в прошлом месяце экспорт товаров продовольственной группы превысил показатель соответствующего периода 2011 года на 45%.

И.КАЛЕТНИК также отметил, что товарооборот Украины составил 9 млрд. долл. в прошлом месяце, что на 1 млрд. долл. больше показателя января 2011 года.

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