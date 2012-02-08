Если переговоры по "греческому делу" затянутся, евро ждет обвал - эксперт

На мировых площадках евро, если переговоры по ситуации в Греции затянтуся, быстро обвалится к отметке 1.3100 с дальнейшей целью 1.3040, прогнозируют аналитикив FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, уже сейчас появились разговоры о том, что встреча лидеров политических партий Греции для ознакомления с черновым вариантом программы экономических реформ снова была перенесена, хотя Кабинет министров страны уже должен был одобрить документ. В четверг проект должен получить одобрение Еврогруппы (при условии, что к этому времени будет готов доклад Тройки), а в предстоящие выходные программа должна быть принята в парламенте Греции.

В случае позитивных новостей по «греческому делу» возможен прорыв GBP/USD уровня 1.59 с дальнейшим прохождением промежуточного сопротивления 1.5960 на пути к отметке 1.6045, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.