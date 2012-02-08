Клименко: ГНСУ продлила мораторий на проверки малого бизнеса

Государственная налоговая служба продлит мораторий на проверки малого бизнеса. Мелких предпринимателей не будут тревожить не только в первом, но и во втором квартале 2012 года. Об этом сообщил председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО сегодня после заседания Кабинета Министров.

Он подчеркнул, что действующий мораторий на проверки безукоризненно выполняется. «Ни один инспектор или налоговый милиционер не посетил ни один рынок или другое место, где работают предприниматели. Малый бизнес принял участие в создании новой упрощенной системы налогообложения, а впоследствии получил адаптационный период для внедрения в своей работе новых требований закона», - отметил А.Клименко.

Кроме того, продолжается сокращение количества проверок других субъектов хозяйствования. План на первый квартал предусматривает, что будут проверять только 2 тыс. предприятий.

В позапрошлом году в Украине состоялось 23 тысячи проверок, в 2011-м – 12 тысяч, в 2012 году запланировано провести 8 тысяч проверок.

«То есть за год фискальный контроль уменьшился почти втрое и при этом стал более качественным. Внедренная система поиска субъектов теневой экономики позволяет находить нарушителей дистанционно, исключительно аналитическими методами. Не тревожа при этом добросовестных плательщиков. И в дальнейшем мы будем развивать в первую очередь бесконтактные способы мониторинга», - отметил А.Клименко.

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