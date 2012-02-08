Мораторий на проверки малого бизнеса продлен

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлит мораторий на проверки малого бизнеса. Мелких предпринимателей не будут беспокоить не только в первом, а во втором квартале 2012 года.

Об этом заявил председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО сегодня после заседания Кабинета министров, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что действующий мораторий на проверки, безусловно, выполняется. «Ни один инспектор или налоговый милиционер не посетил рынок или другое место, где работают предприниматели. Малый бизнес принял участие в создании новой упрощенной системы налогообложения, а впоследствии получил адаптационный период для внедрения в своей работе новых требований закона», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кроме того, сообщил он, продолжается сокращение количества проверок других субъектов хозяйствования. План на первый квартал предполагает, что проверят только 2 тыс. предприятий.

В позапрошлом году в Украине проходили 23 тысячи проверок, в 2011-м - 12 тысяч, а в 2012 году запланировано провести 8 тысяч проверок.

«То есть, за год фискальный контроль уменьшился почти втрое и при этом стал более качественным. Внедренная система поиска субъектов теневой экономики позволяет находить нарушителей дистанционно, исключительно аналитическими методами, не беспокоя при этом добросовестных плательщиков. И в дальнейшем мы будем развивать в первую очередь бесконтактные способы мониторинга », - сказал А.КЛИМЕНКО.