Еврокомиссия предлагает упростить получение финансов из европейских фондов

Брюссель. Еврокомиссия предлагает упростить правила получения финансирования из европейских фондов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие предложения, одобренные сегодня, включают в себя около 120 изменений в существующие правила получения финансирования из европейских фондов для малого и среднего бизнеса, городов и регионов, студентов, ученых и т.д.

“Каждое тематическое предложение на следующий бюджетный период (с 2014 по 2020 год – УНИАН) включает элементы упрощения”, - заявил комиссар ЕС по вопросам финансовых программ и бюджета Януш ЛЕВАНДОВСКИ.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, европейские правила получения финансирования из фондов ЕС достаточно часто дополняются правилами на национальном уровне, потому само по себе упрощение правил на европейском уровне не сможет достичь поставленных целей без упрощения процедур на национальном уровне.

Среди предложений Еврокомиссии – упрощение процедуры оформления финансирования из фондов ЕС, уменьшение количества аудиторских проверок, уменьшение максимального периода рассмотрения проектов с 350 до 250 дней.

Предложение Еврокомиссии будет передано для утверждения в Европарламент и Совет ЕС.

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