Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0280-8,0320 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0290/8,0325, к 12:00 цены снизились 8,0260/8,0290. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,0280/8,0320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2699/0,2703, к 12:00 цены понизились 0,2694/98. К закрытию цены поднялись 0,2699/0,2703. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7225 (-0,1974).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3240/1,3285. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6600/10,6665, к 12:00 цены ушли вниз 10,6410/10,6510. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6500/10,6615.