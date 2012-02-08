"Пульс налоговой": телефон для сообщений о фактах коррупции

Продолжает работать новый антикоррупционный проект под эгидой Председателя ГНС Украины «ПУЛЬС НАЛОГОВОЙ». В рамках этого проекта создана телефонная линия - для обеспечения оперативного реагирования на информацию от граждан и субъектов хозяйствования о неправомерных действиях или бездеятельности работников органов ГНС. Телефонная линия работает по принципу call-back, то есть работники ГНС Украины не только принимают обращения, но и потом сообщают о результатах проверки и принятых мерах.

Номер «Пульса налоговой»: (044) 284-00-07. Линия работает круглосуточно: в рабочее время информацию о коррупционных и других неправомерных действиях принимают работники ГНС, а в нерабочее время - интерактивный автоответчик. ГНСУ надеется, что проект позволит гражданам вместе с налоговиками окончательно преодолеть коррупцию в рядах ведомства, ликвидировать препятствия, которые мешают осуществлять предпринимательскую деятельность, устранить сложности в общении с должностными лицами.

За два дня работы линии поступило 19 обращений. Тематика этих обращений отражает проявления опасных для любого государственного учреждения «болезней», как то нарушение законных прав людей, злоупотребление властью.

Каждое из этих обращений Председатель ГНС Украины держит на личном контроле. В случае поступления заданий по обращениям на телефон «Пульса налоговой» председателям региональных ГНС следует относиться к этому соответственно, отмечают в ГНСУ.