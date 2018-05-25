Офис "аll inclusive" для VIP-налогоплательщиков

В Украине до конца текущего квартала заработает единый офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Офис по типу "all inclusive" создан путем реорганизации специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками Киева (постановление КМУ №42 от 18 января 2012 года).

Свести всех крупных плательщиков в столицу налоговая планирует для их же блага и упрощения работы. «Используя успешные мировые практики работы с крупным бизнесом, мы делаем очередной шаг к превращению налоговой в сервисную службу высокого качества, - отмечает председатель ГНСУ Александр Клименко. - Для пользователей общенационального офиса будет работать принцип «all inclusive» - здесь будут собраны лучшие специалисты, введены новейшие сервисные услуги" (электронный документооборот, признание аудиторских выводов, автоматическое возмещение НДС - ред.).

Несмотря на энтузиазм налоговой, эксперты оценивают идею хоть и позитивно, но с долей опаски (впрочем, у нас с опаской по привычке встречают любую инициативу "сверху". И даже, если потом опасения не оправдываются, здоровый скепсис поначалу, превалирует). Многое, по их мнению, будет зависеть от способности налоговиков организовать эффективно работующую систему, а также готовности бизнеса ее принять.

Заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован считает, что заявленная система работы с крупными налогоплательщиками необходима в Украине, т.к. крупный бизнес «наделен» возможностью уклоняться от налогообложения. «Абсолютно ясно, почему данная система у нас функционирует. В Украине 300 крупных компаний, которые платят 80% общего объема налога на прибыль. Государство, с учетом ситуации, консолидировало работу с такими налогоплательщиками, определение налогового обязательства в этом сотрудничестве осуществляется в большей мере на основании каких-то политических договоренностей», - подчеркнул эксперт.

По мнению А.Молдована, теоретически, каждый крупный налогоплательщик имеет технические возможности свести уплату налога на прибыль до 0%. «Учитывая, что есть приоритет финансирования разных направлений бюджетных программ, думаю, центральные органы власти, политическая элита и крупный бизнес определяются с консенсусом относительно необходимости, скажем, перечислить в государственную казну некоторые средства», - поясняет эксперт. Без таких «политических решений», по мнению А.Молдована, крупный бизнес мог бы спокойно обнулить налоги. Поэтому его сгруппировали, ведется диалог на уровне соответствующего департамента.

По словам президента Союза налоговых консультантов Леонида Рубаненко, предприятия пока продолжат работать на местах с теми же инспекциями, с которыми и работали, а налоговики будут координировать процесс путем внедрения не заместителя, а отдельного руководителя такого подразделения. «Для налогоплательщиков пока ничего не изменилось к лучшему», - отметил он.

Кроме этого, в данном «проекте» остаются нерешенными проблемы с горизонтальным мониторингом. По словам директора департамента по вопросам экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Юлии Дроговоз, не отработан механизм аудита предприятий, вывод которого будет использоваться налоговиками при принятии решения о проведении проверок. «Не отработан механизм определения аудиторских фирм, которые должны быть внесены в реестр ГНС. По логике, все аудиторские фирмы отвечают заявленным требованиям, а они должны быть единые к аудиторской деятельности», - отметила эксперт.

О необходимости решения данного вопроса говорит и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «В всем мире крупные компании, как правило, готовят аудиторские отчеты не самостоятельно, а с помощью известных, положительно себя зарекомендовавших аудиторских фирм. Налоговая основывается на их выводах при принятии решения о проверке деятельности корпорации. А у нас - поднимают первичные документы. Спрашивается, какая же тогда разница между крупным и малым налогоплательщиком», - отмечает эксперт.

В связи с этим стоит отметить, что в сентябре 2011 года ГНСУ подписала соглашение с Аудиторской палатой Украины о признании выводов аудиторских компаний. Как подчеркивают в налоговой, основная цель «горизонтального мониторинга» – свести к минимуму вмешательство ГНСУ в работу бизнеса как с точки зрения контроля, так и в плане организации проверок, а также открытие бизнесом своих рисковых операций.

Между тем, эксперты отмечают и ряд, так сказать, попутных проблем, которые придется порешать и бизнесу, и налоговой в ходе внедрения новшеств. В частности, необходимо будет «реформировать» программное обеспечение, что естественно, потребует финансовых затрат. «У крупных предприятий есть проблемы, в частности, необходимо полностью перестроить свое программное обеспечение и наладить работу в режиме он-лайн (документооборот, обмен информацией и т.д.)», - отмечает Ю.Дроговоз.

Эксперт не исключает технических сложностей, которые могут возникнуть и у самой ГНСУ. «Серверы даже при сдаче отчетности ( .) не выдерживают. Я уже не говорю о том, чтобы получить более полную информацию. Должно быть проведено техническое переоснащение налоговой», - считает Ю.Дроговоз.

Среди существенных позитивов нововведений эксперт отмечает в первую очередь электронный документооборот. «...с одной стороны, крупные предприятия сбрасывают налоговой свои отчеты, с другой – получают результаты проверки: состояние расчетов, к примеру, по налоговому кредиту, обязательствам по НДС, данные по контрагентам».

По ее мнению, единственным «неудобным» вопросом для крупных налогоплательщиков на сегодня является то, что офисы по их обслуживанию размещены не в каждой области (на сегодня их 11). Предприятиям придется работать на удаленном доступе. «Некоторые предприятия работают с Киевом, со своими налоговыми инспекциями им сложнее найти общий язык», - подчеркнула Ю.Дроговоз.

В целом, эксперты сходятся в одном – выполнение ГНСУ в полной мере налогового законодательства обеспечит нормальную работу бизнеса. «Было бы лучше, если бы налоговики четко выполняли все нормы Налогового кодекса. А с какого кабинета будут координировать (работу крупного бизнеса - ред.), это уже другое дело», - считает Л.Рубаненко.

Ю.Дроговоз отмечает также необходимость улучшения работы с налогоплательщиками в целом, а не только с крупными. «Виртуальный кабинет», о котором говорят налоговики, является удобным механизмом и для работы с малым бизнесом. Возможно, для этого надо внести изменения в кодекс, также нужно отладить организационную работу. Но в принципе, вижу в этом позитив. Единственный вопрос, как налоговая сможет систему организовать», - резюмирует Ю.Дроговоз.

Как бы там ни было, но начат первый этап перевода большого бизнеса на обслуживание в центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Исследование департамента финансов Международного валютного фонда свидетельствует: такие шаги значительно улучшают процедуры администрирования налогов и сборов для бюджетообразующих предприятий.

В любом случае, эксперты сходятся во мнении, что создание единого центра налогового сопровождения для бюджетообразующих предприятий позволит внедрить в государстве ведущие мировые стандарты сервиса. «В мире действительно практикуют отдельное отношение к крупным предприятиям, - отмечает А.Охрименко. - Если мы берем европейский опыт, то там действительно есть распределение плательщиков. И корпоративные акционерные общества, как правило, обслуживаются в отдельных подразделениях с четко выписанными стандартами работы».

Кстати, в конце п.г. налоговая утвердила реестр крупных налогоплательщиков Украины на 2012 год, согласно которому их количество вырастет на 20% - до 1359. А это свидетельствует о том, что крупный бизнес расширяется, Украина наращивает объемы производства, в бюджет идут дополнительные поступления… И значит "холить и лелеять" VIP-налогоплательщиков придется - государству так выгоднее.

Юлия Инденко (УНИАН)