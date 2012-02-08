Брюссель. Еврокомиссия отмечает, что программы финансовой помощи Украине не заморожены.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер СТАНО.

“Мы не замораживаем финансовую техническую поддержку ЕС. Некоторые отдельные виды бюджетной поддержки сейчас пересматриваются для выполнения условий относительно управления бюджетными финансами и макроэкономической стабильности”, - сказал он.

“ЕС надеется, что бюджетная поддержка возобновится как можно скорее”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня газета “КоммерсантЪ - Украина” обнародовала материал, в котором, в частности, заявила о прекращении финансирования со стороны ЕС ряда программ в Украине из-за нецелевого использования средств. В частности, газета заявила о том, что 31 млн. евро, полученных Украиной в сентябре прошлого года на энергосбережение, были использованы на строительство линий электропередач для солнечных электростанций в Крыму и Одесской области.

После этого П.СТАНО опроверг информацию о том, что европейские средства использовались не по назначению.

Однако «КоммерсантЪ» настаивает, что информация, изложенная в публикации, отвечает действительности. «Все приведенные цитаты верны, их авторство действительно принадлежит высокопоставленному чиновнику ЕК», – говорится в сообщении.