Еврокомиссия отмечает, что программы финансовой помощи Украине не заморожены
Брюссель. Еврокомиссия отмечает, что программы финансовой помощи Украине не заморожены.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер СТАНО.
“Мы не замораживаем финансовую техническую поддержку ЕС. Некоторые отдельные виды бюджетной поддержки сейчас пересматриваются для выполнения условий относительно управления бюджетными финансами и макроэкономической стабильности”, - сказал он.
“ЕС надеется, что бюджетная поддержка возобновится как можно скорее”, - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня газета “КоммерсантЪ - Украина” обнародовала материал, в котором, в частности, заявила о прекращении финансирования со стороны ЕС ряда программ в Украине из-за нецелевого использования средств. В частности, газета заявила о том, что 31 млн. евро, полученных Украиной в сентябре прошлого года на энергосбережение, были использованы на строительство линий электропередач для солнечных электростанций в Крыму и Одесской области.
После этого П.СТАНО опроверг информацию о том, что европейские средства использовались не по назначению.
Однако «КоммерсантЪ» настаивает, что информация, изложенная в публикации, отвечает действительности. «Все приведенные цитаты верны, их авторство действительно принадлежит высокопоставленному чиновнику ЕК», – говорится в сообщении.