Налоговики Николаевской области увеличили перечисления в сводный бюджет на 2,4%

Налоговики Николаевской области в январе нынешнего года обеспечили поступление в сводный бюджет 231,3 млн. грн., что на 5,5 млн. грн. (или на 2,4%) больше, чем в январе прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС в Николаевской области.

Сбор в государственный бюджет составил 111,1 млн. грн., расчетная база ГНС Украины выполнена на 101,6%, сверх плана поступило 1,7 млн. грн.

За счет расширения базы налогообложения путем увеличения налоговой отдачи, разрушения схем минимизации в январе 2012 года по налогу на добавленную стоимость достигнут прирост к уровню января прошлого года на 14,7 млн. грн., или на 23%. Расчетная база ГНС Украины по налогу на прибыль выполнена на 100,6%, дополнительно обеспечено 121,8 тыс. грн.

В местные бюджеты было мобилизовано 120,2 млн. грн., к уровню аналогичного периода прошлого года дополнительные платежи составили 17,1 млн. грн., или 17%.