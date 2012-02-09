Доходная часть бюджета ПФУ составит 212,2 млрд. грн., расходная - 219,7 млрд. грн.

Доходная часть бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2012 году составит 212,199 млрд. грн., расходная - 219,704 млрд. грн. Дефицит бюджета фонда составит 9,705 млрд. грн.

Как сообщается на официальном правительственном сайте, бюджет ПФУ был утвержден на заседании Кабинета министров 8 февраля.

В частности, остаток средств на конец 2012 года предусматривается в размере 2,2 млрд. грн.

В бюджете учтены 57,534 млрд. грн., которые поступят из госбюджета на специальные пенсионные выплаты (госслужащим, военным, начальствующему и рядовому составу, ветеранам войны, «детям войны», «чернобыльцам» и т.д.), и на покрытие дефицита бюджета.

Также предусмотрено, что за счет собственных поступлений бюджета фонда осуществляется выплата пенсий военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава в размере до двух минимальных размеров пенсий, а сумма, превышающая указанный размер, - за счет средств госбюджета.

Как сообщал УНИАН, дефицит Пенсионного фонда Украины по итогам 2011 года составил около 19,5 млрд. грн.