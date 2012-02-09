Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0280/8,0320 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0280/8,0320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2700/0,2704, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6740/10,6810.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3300/1,3302 (среда – 1,3284/1,3286).

В среду, 8 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.