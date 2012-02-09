Клюев хочет создать реестр компаний и судей, имевших отношения к рейдерским захватам

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает необходимым создать реестр компаний и судей, имевших отношения к рейдерским захватам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством.

«Реестр компаний, которые занимаются рейдерскими атаками, реестр физических лиц, которые занимаются рейдерскими услугами, реестр судей. Это клеймо такое будет», - сказал А.КЛЮЕВ.

Такое заявление он сделал после того, как участники Межведомственной комиссии сообщили, что в прошлом году 49 судей были причастны к осуществлению рейдерских атак на предприятия, а также юридические компании активно действуют в этом направлении.