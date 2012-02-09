Сегодня вполне возможно снижение уровня сопротивления пары евро/доллар - эксперт

На мировых торгах в четверг, 9 февраля, паре EUR/USD будет крайне важно удержать недавно пробитый уровень сопротивления 1,3200, который должен стать теперь поддержкой, в случае если он будет сломан вниз, то вполне возможно очередное движение в рамках 1,3100–1,3040, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, британский фунт будет ожидать решения Банка Англии главным образом на предмет расширения программы количественного смягчения. Ожидалось, что регулятор может расширить ее на 50-100 миллиардов, но последняя макроэкономическая статистика дает основания полагать, что в экономике не все так плохо, как казалось ранее. Соответственно, члены Комитета по монетарной политике могут занять выжидательную позицию. Для сохранения заряженности вверх для пары важным видится удерживать поддержку 1,5710.

Основными событиями в четверг станут итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Особое внимание будет направлено на пресс-конференцию Марио Драги. Громких заявлений не ожидается, но вполне могут последовать комментарии по ситуации в Греции или по реформам налогово-бюджетных политик, а рынок сейчас очень чувствителен к подобного рода информации, отмечают в FOREX CLUB в Украине.